Пожалуй, не ошибёмся, если возьмём на себя смелость утверждать, что по своей зрелищности, эмоциональному накалу и способности объединять миллионы людей футболу нет равных.

Ни один другой вид спорта не заставляет целые страны замирать у экранов телевизоров, переживать каждую атаку как последнюю и праздновать каждую победу. Но нынешний чемпионат мира — особенный. Его полуфинал уже сейчас можно назвать одним из зрелищных событий турнира.

По воле судьбы на поле выйдут сборные Аргентины и Англии. Это жёсткая ирония судьбы, даже насмешка.

Это будет противостояние двух великих футбольных держав, двух национальных характеров, двух школ, оставивших неизгладимый след в истории мирового футбола. И вот тут на мизансцену проталкивают гения — Лионеля Месси. Он выиграл практически всё, о чём может мечтать футболист. Чемпион мира, победитель Кубка Америки, многократный триумфатор Лиги чемпионов, рекордсмен по количеству «Золотых мячей». Кажется, в футболе уже не осталось вершины, которую он не покорил. Но именно такие матчи становятся мерилом величия. Они превращают легенд в бессмертных.

Кстати, накануне встречи с англичанами Месси признался: «Встречи с топ-сборными — это всегда нечто особенное».

Эти слова не нуждаются в громких комментариях. Возможно, Месси немного лукавит, но он прекрасно понимает цену подобных матчей. Тем не менее пропустить мяч в полуфинале мира — ошибка снайпера. Это тот момент, когда ошибки не прощаются, а один точный удар способен изменить историю. И думается, что Месси и Ко сделают всё для победы.

А что касается противостояния Аргентины и Англии, то оно давно вышло за пределы спорта. Оно наполнено драматизмом, символизмом и воспоминаниями, которые известны каждому любителю футбола.

Достаточно вспомнить четвертьфинал чемпионата мира 1986 года. Именно тогда Диего Марадона сначала забил легендарный гол «рукой Бога», а спустя несколько минут сотворил, возможно, величайший гол в истории мировых первенств, обыграв почти всю английскую команду.

С тех пор каждая встреча этих сборных неизбежно вызывает исторические параллели. Но сегодня другое время. На авансцене — новый гений аргентинского футбола. А потому Месси не нужно повторять Марадону. Он сам гений.

Но чтобы осознать гениальность игры Месси, нужно быть или прорицателем, или букмекером-медиумом.

Главное оружие Месси — феноменальный талант, футбольный интеллект, филигранная техника и умение принимать единственно.

Англичане прекрасно знают, кто станет их главной угрозой. Но одно дело — понимать это, и совсем другое — суметь остановить человека, который на протяжении почти двух десятилетий заставляет восхищаться собой весь футбольный мир.

Возможно, мы действительно немного забегаем вперёд. Футбол не терпит самоуверенности и нередко преподносит сюрпризы. Однако трудно избавиться от ощущения, что судьба вновь готовит Месси вечер, который может стать ещё одной золотой страницей его великой карьеры.

Если Аргентина выйдет в финал, это будет победа всей команды. Но вполне возможно, что решающий штрих к этой истории вновь нанесёт человек, который давно перестал быть просто великим футболистом. Месси может стать величайшим, просто победив англичан. Не рукой, а головой. И он станет выше Марадоны? А почему бы и нет…

Но вот в чём проблема. Самое главное отличие Марадоны от других гениальных футболистов заключается в том, что он был «грузовой лошадью» и тянул к победе команду за счёт своего невероятного таланта. Слово за Месси…