Телеканал AnewZ опубликовал сюжет, посвящённый одному из наиболее спорных вопросов последних лет: почему миссия ЮНЕСКО так и не была направлена на освобождённые территории Азербайджана для оценки состояния объектов культурного наследия.

Согласно официальным данным Азербайджана, за годы армянской оккупации были разрушены или повреждены 473 историко-культурных памятника, восемь городов, тысяча сёл и 65 мечетей. Кроме того, пострадали или были утрачены около 40 тысяч музейных экспонатов. Несмотря на неоднократные обращения Баку с просьбой направить независимую миссию для фиксации масштабов разрушений, инспекция ЮНЕСКО так и не состоялась.

После окончания Второй Карабахской войны ЮНЕСКО предложила организовать независимую техническую миссию в рамках Гаагской конвенции 1954 года. Азербайджан заявил о готовности принять экспертов, однако стороны не смогли согласовать условия её проведения.

Одним из главных камней преткновения стала официальная формулировка названия миссии. Баку настаивал на юридически корректном варианте — «миссия в Карабахский регион Азербайджана», однако ЮНЕСКО отказалась использовать это название. В результате визит экспертов вновь не состоялся.

Со временем спор вышел за рамки вопроса о сохранении культурного наследия. В Азербайджане всё чаще стали говорить о политизации деятельности ЮНЕСКО, давлении на Баку и принятии технических решений под влиянием политических факторов.

История, начавшаяся с разрушенных памятников, в итоге превратилась в вопрос доверия к международным институтам и их способности беспристрастно защищать культурное наследие независимо от политической конъюнктуры, говорится в сюжете телеканала.