Украина сможет закупить китайские компоненты для беспилотников на средства из кредита Евросоюза, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников FT, Киев получил специальное разрешение на использование части первого транша от ЕС в размере шести миллиардов евро для этих целей.

Как отмечает издание, это решение подчеркивает сохраняющиеся проблемы в оборонной промышленности ЕС, а также роль Китая в снабжении обеих сторон российско-украинской войны.

Согласно условиям кредита ЕС, оборонная продукция, закупаемая на эти деньги, должна поступать с рынка Евросоюза, из Украины или от одобренных партнеров — например, Канады. Кроме того, закупки не должны «противоречить интересам безопасности и обороны ЕС».

Однако в этих правилах есть исключение: Украина может обратиться в Брюссель за разрешением приобрести товары в других странах, если такую продукцию невозможно быстро закупить в странах, соответствующих условиям ЕС.