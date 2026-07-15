Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен продал свою единственную квартиру и сообщил, что после сделки у него теперь нет дома, передает агентство Yonhap.

«У меня больше нет дома», — сказал Ли Чжэ Мен на заседании кабинета министров, посвященного вопросам жилищной политики.

По данным агентства, глава государства выставил жилье на продажу в феврале. Квартира расположена в городе Соннам недалеко от Сеула. Решение было принято на фоне мер властей по стабилизации рынка недвижимости и должно было повысить доверие граждан к проводимой политике.

Южнокорейские власти стремятся стимулировать владельцев жилья, которые не проживают в своих квартирах, продавать недвижимость, а не удерживать ее в качестве инвестиционного актива. В правительстве считают, что такая практика сокращает доступный жилищный фонд и влияет на рост цен.