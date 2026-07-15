С завтрашнего дня в Наримановском районе Баку будет изменено направление движения транспорта на улице Абдулазала Демирчизаде.

Как сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), изменения реализуются в рамках проекта, утвержденного Координационным советом по транспорту. Инициатива является продолжением ранее внедренных решений по организации дорожного движения на улице Кёроглу Рагимова и проспекте Хатаи.

Согласно новой схеме, водители, следующие с улицы Тебриз в сторону проспекта Гейдара Алиева, больше не смогут использовать прежний маршрут. Движение будет осуществляться только через улицы Кёроглу Рагимова и Ахмед-бека Агаоглу.

В результате изменений на пересечении проспекта Хатаи и улицы Абдулазала Демирчизаде количество фаз светофора сократится с трех до двух. Ожидается, что это позволит уменьшить среднее время ожидания автомобилей примерно до 40 секунд и повысит пропускную способность перекрестка. Кроме того, проект должен положительно сказаться на транспортной ситуации на улице Кёроглу Рагимова, проспекте Хатаи, улице Юсифа Сафарова и проспекте Гейдара Алиева.

Также на улице Абдулазала Демирчизаде будет организована выделенная полоса для автобусов. Она обеспечит беспрепятственный поворот общественного транспорта направо — в сторону Министерства науки и образования, не создавая помех для общего транспортного потока.

При этом существующие парковочные места на улице сохранятся в полном объеме.

Отмечается, что изменения носят временный характер и будут действовать до завершения строительства тоннеля, который соединит улицы Ахмед-бека Агаоглу и Юсифа Сафарова. Проект реализуется в рамках Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы.