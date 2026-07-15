Легендарный французский футболист и бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции после завершения чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, нынешний наставник национальной команды Дидье Дешам покинет свой пост после матча за третье место на мировом первенстве, который состоится 19 июля.

«Период Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции близится к завершению. Это конец. Последний матч за третье/четвертое место на чемпионате мира, а потом он попрощается… и начнется эра Зинедина Зидана», — написал Романо в социальных сетях.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. За это время он привел команду к победе на чемпионате мира 2018 года, а также выиграл Лигу наций УЕФА и дважды выводил французов в финал мирового первенства.

На ЧМ-2026 сборная Франции завершит турнир матчем за третье место после поражения от Испании со счетом 0:2 в полуфинале.

Зинедин Зидан с 2021 года остается без тренерской работы. Ранее он дважды возглавлял мадридский «Реал», с которым три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, дважды стал чемпионом Испании.