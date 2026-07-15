После поражения сборной Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу в Париже и ряде других французских городов вспыхнули массовые беспорядки.

По данным зарубежных СМИ, после окончания матча группы агрессивно настроенных болельщиков вышли на улицы, где начали поджигать автомобили и мусорные контейнеры, громить городское имущество и вступать в столкновения с полицией. В социальных сетях распространяются многочисленные видеозаписи с горящими улицами, дымом и действиями правоохранительных органов.

Французские власти заранее усилили меры безопасности, поскольку матч проходил в День взятия Бастилии. Для обеспечения порядка по всей стране были мобилизованы около 70 тысяч сотрудников полиции и жандармерии.

Сборная Франции уступила Испании со счетом 0:2 в полуфинале чемпионата мира. Победа позволила испанской команде выйти в финал турнира, а французская сборная теперь сыграет в матче за третье место.

Французский президент Эммануэль Макрон отреагировал на поражение сборной Франции в полуфинале чемпионата мира. Он поздравил сборную Испании.