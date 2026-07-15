С 16 июля будет изменена схема движения регулярного автобусного маршрута № М8.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, при движении в направлении поселка Маштага маршрут будет проходить по следующей схеме: улица Ахмеда Раджабли — улица Тебриз — улица Ага Нейматуллы — вспомогательная дорога проспекта Гейдара Алиева — улица Мирзы Гадима Иревани — проспект Хатаи — вспомогательная дорога проспекта Гейдара Алиева.

После этого автобус продолжит движение по действующей схеме маршрута.