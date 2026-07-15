Министерство иностранных дел Азербайджана вновь призвало граждан страны воздержаться от поездок и трудовой деятельности в районах, где продолжаются боевые действия или сохраняется нестабильная ситуация в сфере безопасности.

Соответствующее заявление распространило внешнеполитическое ведомство.

В МИД отметили, что, несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые граждане Азербайджана продолжают работать в зонах вооруженных конфликтов и районах повышенного риска, что приводит к гибели людей и получению ими травм различной степени тяжести.

Особое внимание в заявлении уделено ситуации в акватории Черного моря, где продолжаются военные действия и сохраняются серьезные угрозы для гражданского судоходства. В ведомстве подчеркнули, что использование беспилотников, ракет и других видов вооружений значительно повышает риски для гражданских судов и членов их экипажей.

«В связи с географией и интенсивностью боевых действий существенно возросли угрозы для гражданских судов и их экипажей. В этой связи мы вновь призываем граждан Азербайджана воздерживаться от поездок в районы, где продолжаются военные действия или сохраняется нестабильная ситуация в сфере безопасности, не осуществлять там трудовую деятельность, а также не работать на транспортных средствах, включая морские суда, следующих по соответствующим маршрутам», — говорится в заявлении.

МИД также рекомендовал гражданам строго следовать официальным предупреждениям и при необходимости обращаться за помощью в дипломатические представительства и консульские учреждения Азербайджана.