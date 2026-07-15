В Азербайджане планируется внедрение системы искусственного интеллекта EduSLM, которая будет использоваться в качестве цифрового помощника и наставника для школьников.

Как сообщили в Министерстве науки и образования, проект реализуется в рамках сотрудничества ведомства с компанией Presight G42.

По информации министерства, EduSLM сможет оказывать учащимся персонализированную поддержку с учетом уровня их знаний. Система будет отвечать на вопросы по школьным учебникам, составлять тестовые задания, проверять и оценивать домашние работы, а также создавать интерактивные учебные материалы.

Кроме того, искусственный интеллект будет анализировать успеваемость школьников и помогать более эффективно организовывать образовательный процесс.

В министерстве отметили, что внедрение технологий искусственного интеллекта позволит повысить качество образования, сократить нагрузку на педагогов и более рационально использовать учебное время. Также ожидается, что система создаст для учеников индивидуализированную и адаптивную образовательную среду, способствующую их личностному развитию.