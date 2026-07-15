За минувшие сутки в Черном море были атакованы два гражданских судна, экипажи которых состояли из граждан Азербайджана. Об этом Minval Politika сообщил председатель Общественного объединения содействия морякам Азербайджана Ильхам Насиров.

По его словам, в информационном пространстве появились противоречивые сообщения, из-за чего данные о судах оказались перепутаны.

«Подбитое судно Atlas Bey — это сухогруз. Видео и фотографии с пожаром, которые сейчас распространяются, относятся к другому судну — контейнеровозу. Информацию смешали, поэтому возникла путаница. Экипажи обоих судов состояли из азербайджанцев», — сказал Насиров.

На борту одного из судов находились 11 членов экипажа. Число моряков на втором судне пока уточняется.

«Мы пока не можем связаться с членами экипажа второго судна, чтобы подтвердить все детали», — отметил он.

По предварительным данным, на втором судне погибших нет.

Насиров также сообщил, что в общей сложности в Черном море были повреждены около 20 судов.

Кроме того, он назвал имя погибшего капитана Atlas Bey. Им оказался Самед Насруллаев, 1984 года рождения, житель поселка Нариманабад Лянкяранского района. Его обгоревшее тело было обнаружено на капитанском мостике. Родственников уже уведомили о гибели моряка.

Когда останки капитана будут доставлены на родину, пока неизвестно.