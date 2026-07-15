Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о поражении главного центра подготовки и обеспечения армии США в порту Мина Абдулла в Кувейте, передает агентство Fars.

«KJL, главный центр подготовки и обеспечения армии США в Западной Азии в порту Мина Абдулла в Кувейте, был сожжен и уничтожен», — говорится в сообщении.

В КСИР подчеркнули, что пока США не прекратит военную операцию в регионе, ответные меры будут продолжаться, а Ормузский пролив останется закрытым.

Также с помощью БПЛА армия Ирана провела вторую волну атак на авиабазу США «Аль-Азрак» в Иордании. В результате ударов были поражены места дислокации истребителей F-18 и крупные ангары с военной техникой ВС США.

Позднее в Корпусе заявили о поражении центра управления, крупных складов, военного оборудования и топливных резервуаров Пятого флота США в Бахрейне.

Центральное командование США (CENTCOM), в свою очередь сообщило о поражении десятка объектов в вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана. В сообщении отмечается, что в течение 7 часов ВС США наносили удары по иранским ракетным объектам и базам БПЛА, военно-морским силам и системам береговой обороны.