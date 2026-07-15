Торговое судно с гражданами Азербайджана на борту атаковано у берегов Одессы. Об этом сообщает МИД республики.

Торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime, 14 июля около 15:15 по местному времени подверглось атаке беспилотника у побережья Одессы, говорится в опубликованном в соцсети X сообщении ведомства.

На борту находились 11 граждан Азербайджана. Все члены экипажа, кроме капитана – гражданина Азербайджана, были доставлены на берег в Одессе. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В министерстве сообщили, что в настоящее время продолжаются поиски капитана судна.

Посольство Азербайджана в Украине поддерживает постоянную связь с компетентными органами и принимает необходимые меры для оказания консульской поддержки гражданам республики.

Украинские паблики днем опубликовали кадры горящего у побережья Одессы судна после атаки беспилотника. Однако достоверно неизвестно, было ли это именно судно Atlas Bey, на борту которого находились граждане Азербайджана.