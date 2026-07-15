Правительство Великобритании намерено обязать социальные сети автоматически ограничивать их использование подростками в возрасте 16–17 лет в ночное время.

Об этом сообщило Министерство по науке, инновациям и технологиям страны.

Согласно предложенным мерам, приложения должны будут по умолчанию активировать для пользователей этой возрастной категории режим, ограничивающий доступ к сервисам с 00:00 до 06:00. Также платформы будут обязаны отключать функции, способствующие длительному пребыванию в интернете, включая автоматическое воспроизведение видео и бесконечную персонализированную ленту. При этом пользователи смогут самостоятельно изменить эти настройки.

Министр Лиз Кендалл заявила, что нововведения помогут подросткам наладить здоровый режим сна, уделять больше внимания учебе и проводить больше времени с семьей и друзьями.

Кроме того, власти планируют обязать разработчиков чат-ботов на основе искусственного интеллекта установить ограничения на ежедневное время их использования лицами младше 18 лет. Также рассматривается возможность запрета ИИ-чат-ботов, которые могут представлять угрозу для детей, в том числе из-за предоставления опасных, ложных или непроверенных советов по вопросам психического здоровья.

Ожидается, что пакет законодательных инициатив будет внесен на рассмотрение британского парламента до конца текущего года. В случае одобрения новые правила вступят в силу весной 2027 года.