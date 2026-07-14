Азербайджанский «Сабах» одержал выездную победу над валлийским TNS со счетом 2:1 в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Команда Валдаса Дамбраускаса по сумме двух встреч вышла во II квалификационный раунд турнира.

В составе азербайджанского клуба на 28-й минуте отличился Джой-Ленс Микелс, а перед перерывом, на 42-й минуте, преимущество гостей увеличил Рахман Дашдамиров. Единственный мяч хозяева забили на 89-й минуте усилиями Джоша Лока.

Следующим соперником «Сабаха» станет финский КуПС, с которым азербайджанский клуб поспорит за выход в следующий этап квалификации Лиги чемпионов УЕФА.