Руководителем фонда Tripp+ Enterprise Fund, созданного Госдепартаментом США для реализации строительных работ по Зангезурскому коридору, назначен американский инвестор российского происхождения Константин Соколов.

Соколов — основатель чикагской инвестиционной компании IJS Investments и крупный акционер крупнейшего телеком-оператора Армении Viva, где курирует внедрение сетей 5G и облачных сервисов.

Он также возглавляет проекты Northern Pillar Energy Consortium и Pelagos Data Centres, входит в попечительский совет Мюнхенской конференции по безопасности.

Соколов родился в 1975 году в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «математика и информатика», после распада СССР переехал в США. Имеет степень Executive MBA Chicago Booth School of Business, женат, воспитывает двоих детей.