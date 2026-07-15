Американский политический обозреватель Брайан Лейб (Bryan Leib) в своей колонке для консервативного американского издания Townhall заявил, что отношения США и Азербайджана сегодня находятся на самом высоком уровне с момента восстановления независимости республики.

По его мнению, сближение двух стран проявляется не только в дипломатии, но и в расширении стратегического сотрудничества, развитии экономических связей и общем понимании того, что стабильность на Южном Кавказе отвечает интересам обеих сторон.

Автор резко критикует политику администрации Джо Байдена, которая, как утверждается, в течение четырех лет неверно оценивала роль Азербайджана. Вашингтон позволял политическим разногласиям и устаревшим представлениям определять свою линию, недооценивая значение республики как надежного партнера в сфере безопасности, важного поставщика энергоресурсов и формирующегося транспортно-экономического узла между Европой и Центральной Азией.

Дональд Трамп, напротив, придерживается иного подхода. Он считает, что американская внешняя политика должна поддерживать надежных партнеров и служить стратегическим интересам США. По мнению автора, этот курс уже способствует укреплению двусторонних отношений.

Особое значение имеет географическое положение Азербайджана, который граничит с Россией и Ираном и одновременно связывает Европу с Южным Кавказом и Центральной Азией. В условиях усиливающейся международной конкуренции Вашингтон заинтересован в дальнейшем углублении сотрудничества с Баку.

Одним из ключевых направлений остается энергетическая безопасность. Азербайджан задолго до попыток Европы отказаться от российских энергоресурсов инвестировал в диверсификацию экспортных маршрутов и развитие региональной инфраструктуры. Сегодня азербайджанские поставки помогают европейским странам снижать зависимость от недружественных поставщиков.

Сотрудничество, однако, не ограничивается энергетикой. Азербайджан участвовал вместе с США в операции в Афганистане, поддерживал международные миссии безопасности и предоставлял важные транзитные маршруты. Это, как подчеркивает автор, доказало надежность страны как партнера.

Инвестиции Баку в порты, железные дороги, автомагистрали, авиацию и логистику превращают Азербайджан в важный торговый узел между Востоком и Западом. Для американского бизнеса это открывает возможности в энергетике, инфраструктуре, технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и кибербезопасности.

Автор также отмечает схожесть подходов Дональда Трампа и Ильхама Алиева, которые исходят из принципа «мир через силу». Оба лидера считают, что устойчивый мир требует защищенных границ, экономического роста, сильного государственного руководства и готовности решать сложные проблемы напрямую.

Трамп, как говорится в материале, стремится избегать ненужных войн, одновременно отстаивая американские интересы. Алиев, в свою очередь, делает акцент на восстановлении территорий, экономическом развитии, региональной связанности и достижении долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией могло бы изменить регион на десятилетия вперед. Оно способствовало бы расширению торговли, привлечению инвестиций, развитию транспортных маршрутов и созданию новых возможностей для экономического роста. США, по мнению автора, должны поддерживать этот процесс, одновременно укрепляя стратегическое партнерство с Азербайджаном.

Отдельное внимание уделяется Шуше. Город, серьезно пострадавший в годы конфликта, представлен как символ восстановления, стойкости и национального возрождения. Проведение здесь глобального медиафорума демонстрирует стремление Азербайджана развивать международный диалог и объединять журналистов, политиков и экспертов из разных стран.

Автор признает, что между стратегическими партнерами неизбежны разногласия. Однако зрелая дипломатия должна строиться на общих интересах, а не позволять отдельным противоречиям определять характер всех отношений.

Укрепление партнерства США и Азербайджана, как утверждается в статье, способствует энергетической безопасности, расширению коммерческих возможностей, повышению региональной стабильности и развитию транспортных связей на Южном Кавказе. Оно также отвечает интересам Вашингтона на фоне усиливающейся борьбы за влияние в Евразии.

Конгрессу США предлагается поддерживать расширение двусторонних связей и пересмотреть устаревшие политические решения, которые больше не соответствуют современным геополитическим реалиям.

По итогам поездки в Шушу автор выражает уверенность, что США и Азербайджан способны достичь гораздо большего, чем прежде. Нынешний момент, по его мнению, необходимо использовать для дальнейшего укрепления партнерства.