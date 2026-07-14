Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана объявила жёлтое предупреждение в связи с усилением ветра, которое ожидается 15–16 июля в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов страны.

По данным синоптиков, в столице и на Абшероне прогнозируется усиление северо-западного ветра. В Губе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Хызы, Хачмазе, Гаджигабуле, Нефтчале, Сальяне, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Гядабее, Дашкесане, Гёранбое, Нафталане, Самухе, Гяндже, Мингячевире, Ордубаде и Джульфе ожидается усиление восточного ветра.

Скорость порывов ветра в указанных районах составит от 13,9 до 20,7 м/с.