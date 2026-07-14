Азербайджан вошел в число крупнейших импортеров российских хлопьев из зерновых культур по итогам января–мая 2026 года. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Федеральный центр «Агроэкспорт».

По оценкам экспертов, за первые пять месяцев текущего года Азербайджан закупил российской продукции примерно на 3 млн долларов, заняв третье место среди крупнейших покупателей после Казахстана и Беларуси.

Лидером по объему закупок стал Казахстан с импортом почти на 10 млн долларов, второе место заняла Беларусь (более 9 млн долларов). В пятерку крупнейших покупателей также вошли Кыргызстан (около 2 млн долларов) и Узбекистан (свыше 1 млн долларов).

В целом, по данным «Агроэкспорта», Россия за январь–май 2026 года экспортировала более 12 тыс. тонн зерновых хлопьев на сумму около 31 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в натуральном выражении вырос на 17%, а в денежном — на 31%.

Наибольшим спросом на зарубежных рынках пользуются готовые продукты из зерновых культур, включая овсяные каши быстрого приготовления, мюсли, хлебцы, фруктово-злаковые батончики, зерновые чипсы, а также кукурузные хлопья и кукурузные палочки.