Строящаяся Словакией в селе Баш Гервенд Агдамского района средняя школа будет носить имя выдающегося словацкого государственного деятеля, национального героя и генерала Милана Растислава Штефаника.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в ходе совместного заявления для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше.

Глава словацкого государства выразил признательность за возможность вместе с президентом Азербайджана посетить восстановленное село Баш Гервенд.

«Я очень ценю, господин президент, что сегодня днем мы вместе посетим новое село. Хочу также выразить особую благодарность за оказанную честь — школа, которая будет служить детям в этом селе и близлежащих населенных пунктах, получит имя выдающегося словацкого деятеля, генерала Милана Растислава Штефаника», — сказал Пеллегрини.