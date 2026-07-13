Американские военные с 16:00 по восточному времени 14 июля (00:00 по бакинскому времени 15 июля) возобновят блокаду иранских портов, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Ограничительные меры будут распространяться на суда, выходящие из иранских портов или следующие в них, а также на суда, направляющиеся в прибрежные районы Ирана или покидающие их. При этом американские военные заявили, что не будут препятствовать проходу через региональные воды судов, не нарушающих режим блокады.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении блокады иранских портов, а также о введении сбора с торговых судов в качестве платы за обеспечение американскими военными безопасности судоходства в Ормузском проливе.