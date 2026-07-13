Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив остается открытым и сохранит этот статус «с Ираном или без него».

«Мы возобновляем иранскую блокаду, названную так потому, что она останавливает только иранские суда или клиентов от входа или выхода. Все остальные страны будут иметь справедливый и открытый доступ к проливу», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер также заявил, что расходы на обеспечение безопасности и охраны Ормузского пролива будут возмещаться по ставке 20% от стоимости всех перевозимых грузов. «Процесс и формирование начнутся немедленно», – добавил он.

Ранее в центральном штабе иранского военного командования заявили, что Иран не допустит вмешательства США в вопросы управления Ормузским проливом.

16:41

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон берет под контроль Ормузский пролив и готов нанести Ирану новые мощные удары, обвинив Тегеран в срыве достигнутых договоренностей.

«Мы берем под контроль Ормузский пролив. У Ирана ничего нет», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

По его словам, между США и Ираном была достигнута договоренность, однако иранская сторона в последний момент отказалась от ее выполнения.

«У нас была сделка. Никто не знает, что у нас была сделка, она была согласована, а потом они ее нарушили. У нас было десять сделок с этими людьми, так что мы просто будем очень сильно по ним бить», — заявил американский лидер.

Трамп также сообщил, что 12 июля состоялась встреча по ситуации вокруг Ирана, в ходе которой стороны якобы согласовали условия, однако после переговоров Тегеран потребовал внести изменения. «Вчера все было согласовано. А потом они покинули помещение, вновь позвонили и сказали, что им надо внести пару изменений. Я сказал: «Изменений? Мы не будем вносить изменения»», — отметил президент США.