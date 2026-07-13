Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран, а не Вашингтон, всегда был гарантом безопасности Ормузского пролива, отреагировав на инициативу президента США Дональда Трампа о введении сбора за проход грузов.

Ранее американский лидер предложил взимать 20% со всех грузов, проходящих через Ормузский пролив.

«Президент США абсолютно прав. Тот, кто обеспечивает безопасный и надежный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, должен получать компенсацию за эту услугу. Иран всегда был хранителем пролива и останется им навсегда», – написал Арагчи в соцсети X.

Затем он прокомментировал размер предложенной Трампом платы, отметив: «20% — это, конечно, слишком много. Мы будем справедливы».