Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТамО) Яном Сандерсом перспективы сотрудничества, цифровизацию систем и расширение транзитных возможностей страны. Об этом сообщает МИД республики.

Стороны также рассмотрели вопросы упрощения международной торговли, обеспечения пограничной безопасности, противодействия незаконной торговле и укрепления потенциала в таможенной сфере.

Байрамов подчеркнул важность взаимодействия с ВТамО и рассказал о реформах в таможенной отрасли, расширении транзитного потенциала Азербайджана, а также развитии транспортных коридоров Восток – Запад и Север – Юг.

Глава МИД Азербайджана также проинформировал собеседника о региональной ситуации, ходе мирного процесса, восстановительных работах и инфраструктурных проектах на территориях, освобожденных от оккупации.

Отдельное внимание было уделено Среднему коридору, расширению Бакинского международного морского торгового порта, деятельности свободной экономической зоны Алят и повышению эффективности таможенных процедур.

Стороны отметили значимость внедрения инновационных технологий, обмена информацией и дальнейшего укрепления международного сотрудничества в таможенной сфере.