Парламент Венгрии одобрил 17-ю поправку к конституции, предусматривающую возможность отстранения президента страны Тамаша Шуйока от должности. Об этом передает ТАСС.

«В поддержку законопроекта высказались 139 депутатов, против – шестеро», – сообщила спикер парламента Агнеш Форстхоффер.

Законопроект поддержали все депутаты правящей партии «Тиса» во главе с премьер-министром Петером Мадьяром, которая располагает более чем двумя третями мест в парламенте.

Перед голосованием в парламенте Мадьяр заявил, что Шуйок должен оставить пост президента, поскольку он не выполнял обязанности гаранта верховенства права и игнорировал злоупотребления предыдущего правительства Виктора Орбана.

Глава государства отверг эти обвинения и указал в ответ, что премьер ведет себя недостойно, а его действия являются «грубым нарушением» закона.