Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова в связи с обвинениями в кибератаках, сообщила глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен.

«Сегодня ЕС принял свой пакет киберсанкций и разоблачил вредоносных участников кибератак в России, включая ФСБ. Финляндия осуждает вредоносную кибердеятельность России и злоупотребление операционной средой в киберпространстве», – написал Валтонен в соцсети X.

Страны Евросоюза 13 июля распространили совместное заявление, в котором обвинили Россию в «злонамеренных кибератаках», затронувших в том числе государственные структуры ряда европейских стран, включая Францию, Германию, Австрию, Словакию и Румынию. После этого МИД Франции заявил о намерении вызвать российского посла Алексея Мешкова.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев также был вызван в германский МИД.