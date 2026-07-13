Российский посол в Берлине Сергей Нечаев вызван в МИД Германии, сообщила в Х пресс-служба ведомства.

«Кибератаки против Германии, партнеров по ЕС и Украины неприемлемы. Мы будем реагировать на них решительно, в том числе с помощью дополнительных санкций. К тому же мы сегодня вызвали российского посла и еще раз разъяснили нашу позицию», — сказано в сообщении.

О намерении вызвать российского посла сообщил и МИД Франции. «Париж осудит масштабную киберкампанию, направленную на саботаж, а также шпионаж, проводимые в ряде европейских стран», добавили там.