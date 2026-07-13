Иран не допустит вмешательства США в вопросы управления Ормузским проливом, заявили в центральном штабе иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

«Мы ни при каких обстоятельствах не позволим США вмешиваться в вопросы управления Ормузским проливом», – говорится в заявлении штаба, опубликованном гостелерадиокомпанией Ирана.

В штабе также подчеркнули, что иранская сторона намерена жестко пресекать любые попытки Соединенных Штатов «нарушить и подорвать безопасность» судоходства путем организации прохода судов вне маршрутов, определенных Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон берет под контроль Ормузский пролив, пригрозил Ирану новыми мощными ударами и обвинил Тегеран в срыве достигнутых договоренностей.