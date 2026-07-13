В Бинагадинском районе Баку задержаны двое мужчин, подозреваемых в попытке незаконной продажи ртути.

Как сообщили местные СМИ, в Бинагадинское районное управление полиции поступила оперативная информация о том, что неизвестные пытаются сбыть ртуть, относящуюся к запрещенным к продаже токсичным химическим веществам.

В ходе проведенной операции были задержаны И. Юсифов и М. Бабаев. У них изъяли в общей сложности 970 граммов ртути.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Задержанным предъявлено обвинение, расследование продолжается.