В Сабаильском районе Баку на Приморской (недалеко от площади Государственного флага произошло дорожно-транспортное происшествие.

По данным Центра интеллектуального управления транспортом МВД, водитель мотоцикла попытался избежать наезда на трех пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте, несмотря на наличие подземного перехода неподалеку. В результате он потерял управление и упал.

Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Пешеходы покинули место происшествия, не оказав ему помощи.