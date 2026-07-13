В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Будет преобладать северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 31-36° тепла. Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем — 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем — 34-39°, в горных районах ночью 14-18, днем — 24-29° тепла.