Российская делегация во главе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко находится с официальным визитом в Азербайджане. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

В рамках визита состоялась встреча министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева с делегацией во главе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Основной темой встречи стало дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения.

Теймур Мусаев подчеркнул, что между Азербайджаном и Россией уже налажено взаимодействие по ряду направлений, отметив важность его дальнейшего укрепления. По его словам, значительный потенциал для совместной работы существует в области медицинского образования, подготовки и повышения квалификации медицинских кадров, научных исследований, цифрового здравоохранения, а также общественного здравоохранения.

Михаил Мурашко, в свою очередь, заявил, что российская сторона уделяет особое внимание развитию партнерства с Азербайджаном в медицинской сфере. Он отметил, что обмен профессиональным опытом, реализация совместных научно-практических инициатив и расширение контактов между специалистами будут способствовать совершенствованию систем здравоохранения обеих стран.

Кроме того, участники встречи обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. По итогам переговоров министры выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Азербайджаном и Россией в сфере здравоохранения и реализации новых совместных проектов.