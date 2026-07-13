Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в годы существования СССР республика не была независимым государством и не обладала полноценными правами.

Об этом глава государства заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

По словам Алиева, историческая память азербайджанского народа сохранила понимание того, что значит быть колонией и впоследствии обрести независимость.

Президент отметил, что в советский период из Азербайджана вывозились миллиарды тонн нефти, однако после распада СССР страна столкнулась с дефицитом электроэнергии и газа. Он также подчеркнул, что Азербайджан до сих пор устраняет экологический ущерб, нанесенный в советские годы.

Алиев заявил, что за три десятилетия независимости Азербайджан сумел превратиться в среднюю державу.

Кроме того, президент напомнил, что после распада Советского Союза многие аналитики прогнозировали исчезновение бывших союзных республик, однако все они сохранили свою государственность и продолжают развиваться.