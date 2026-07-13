Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL входящий в AZCON Holding, впервые получил международно признанный сертификат Great Place to Work. Сертификат подтверждает, что авиакомпания соответствует международным стандартам в области корпоративной культуры и опыта сотрудников.

Сертификат Great Place to Work присуждается по итогам независимой оценки, основанной на анонимных отзывах сотрудников. Он является одним из международно признанных показателей, отражающих уровень корпоративной культуры, доверия к руководству, удовлетворенности сотрудников, инклюзивности и человекоориентированного подхода к управлению. По результатам исследования около 80% сотрудников AZAL, принявших участие в опросе, считают компанию надежным и комфортным местом для работы.

Национальный авиаперевозчик рассматривает человеческий капитал как одно из ключевых стратегических направлений развития и последовательно инвестирует в своих сотрудников. Компания продолжает поддерживать профессиональное развитие персонала, расширять возможности для непрерывного обучения и развития, создавать здоровую рабочую среду с равными возможностями, а также внедрять современные подходы к управлению.

«Этот сертификат имеет для нас особое значение, поскольку основан непосредственно на мнении наших сотрудников. Полученный результат является международным признанием доверия, которую нам удалось сформировать в AZAL, а также подтверждением нашего последовательного внимания к развитию человеческого капитала. Мы и в дальнейшем будем расширять возможности для профессионального развития сотрудников и укреплять современную и инклюзивную корпоративную среду», — отметила директор по управлению персоналом AZAL Эллада Алышова.

Получение сертификата Great Place to Work впервые стало международным признанием долгосрочной стратегии Azerbaijan Airlines, направленной на развитие человеческого капитала. Сертификат укрепляет позиции авиакомпании как надежного работодателя и подтверждает ее приверженность развитию сотрудников и повышению их удовлетворенности работой.