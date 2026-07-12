Участники IV Шушинского Глобального медиафорума ознакомились в городе с улицей Карабах.

Гостям была предоставлена информация о масштабном строительстве и работах по благоустройству, а также о созданной на улице современной инфраструктуре.

Участники также детально ознакомились с восстановительными и реконструкционными работами, проводимыми в Шуше.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 июля ознакомился с работами, выполненными в рамках государственно-частного партнерства на улице Карабах в Шуше.

В рамках государственно-частного партнерства на улице Карабах в Шуше местными инвесторами было построено в общей сложности 10 зданий различного назначения.

Среди них – гостиница, апарт-отели, офисы и объекты общественного питания. При строительстве особое внимание уделялось качеству, соответствию зданий общему облику города Шуша.