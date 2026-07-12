В Кюрдамире произошел прорыв магистрального водопровода, без воды остались райцентр и шесть сел, сообщает Report. Авария произошла на 31-м километре 500-мм магистральной линии Кюлюллю – Кюрдамир в селе Гарагоджалы.

На место происшествия направлены специалисты и техника управления эксплуатации систем водоснабжения и мелиорации Кюрдамирского района. Ведутся работы по ликвидации аварии.

Напомним, что аналогичный прорыв на этой магистрали произошел и 27 марта. Водопровод проложен в 2013 году и обеспечивает питьевой водой около 21 тыс. жителей района.