Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительные экзамены для I и IV групп специальностей (в том числе по предмету «география» для абитуриентов, выбравших обе подгруппы DT и TC III группы).

Как сообщает ГЭЦ, экзамены были организованы в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Губе и Хачмазе.

Для проведения экзаменов были выделены 153 экзаменационных здания и 2658 аудиторий. К организации экзаменов были привлечены 153 старших руководителя, 429 руководителей экзаменов, 3304 наблюдателя, 482 сотрудника пропускного режима и 153 представителя зданий.

Для координации экзаменационного процесса в ГЭЦ работал оперативный штаб. Поддерживалась постоянная связь с экзаменационными зданиями, ход экзаменов находился под контролем. Во всех зданиях экзамены прошли в соответствии с инструкциями, участникам были созданы необходимые условия для демонстрации своих знаний.

По предварительным данным, у 12 человек были обнаружены мобильные телефоны, в связи с чем они были удалены с экзамена. Напоминается, что результаты абитуриентов, допустивших нарушения правил, аннулируются, а сами они не допускаются к конкурсу в высшие и средние специальные учебные заведения.

Ожидалось участие 36 356 абитуриентов.

В экзамене также приняли участие 65 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья (незрячие, с детским церебральным параличом, нарушением слуха и другими особенностями). Для них были выделены специальные аудитории, а незрячим участникам с нарушением функций организма на 81–100% были назначены индивидуальные наблюдатели. Для абитуриентов с ограниченной подвижностью были созданы условия для беспрепятственного доступа в здания и аудитории. Кроме того, для наблюдателей, работающих с такими участниками, был проведен специальный инструктаж.

Отметим, что сегодня в 15:00 на YouTube-канале ГЭЦ состоится прямая трансляция, в ходе которой ответственные сотрудники и эксперты центра дадут подробные разъяснения по использованным тестовым заданиям, а также представят правильные ответы на задания закрытого и кодируемого открытого типов.

Абитуриенты смогут задать интересующие их вопросы в комментариях под соответствующей трансляцией на YouTube.

С 13 июля в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и материалов.

Поскольку проверка заданий открытого типа требует времени, результаты экзаменов планируется объявить через две недели.