По инициативе Главного оперативного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям на территории Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» состоялись совместные учения на тему «Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций».

Как сообщили в МЧС, целью учений стало повышение уровня информированности жителей заповедника и сотрудников расположенных на его территории объектов о правилах поведения при возможных чрезвычайных ситуациях, а также совершенствование оперативных действий и взаимодействия при их возникновении.

Учения состояли из теоретической и практической частей.

В ходе теоретической части сотрудники МЧС подробно проинформировали работников Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», жителей заповедной территории, а также персонал действующих там объектов о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях, включая вопросы организации эвакуации. Участники также получили ответы на интересующие их вопросы.

Практическая часть началась с поступления в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС сообщения об условном пожаре на территории заповедника. Были организованы оценка обстановки, оперативное реагирование привлеченных сил и средств, а также действия руководящего состава по проведению разведки, поисково-спасательных работ и координации взаимодействия.

В ходе условного пожара люди были эвакуированы с соблюдением мер безопасности, «пожар» был в короткие сроки «ликвидирован» подразделениями пожарной охраны МЧС, а находившиеся в «беспомощном состоянии» в здании условные пострадавшие были «спасены» сотрудниками спасательной службы и после оказания первой помощи переданы соответствующим службам.

Учения были успешно завершены, поставленные цели достигнуты.

По итогам мероприятия состоялось совещание, на котором были обсуждены результаты учений и даны соответствующие поручения.

Отметим, что в учениях были задействованы 34 сотрудника МЧС и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», а также шесть единиц специальной техники.