Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм умер в возрасте 71 года после непродолжительной и неожиданной болезни. Об этом сообщил его офис, не уточнив причину смерти.

Грэм был известен жесткой внешнеполитической позицией, поддерживал усиление американских вооруженных сил и выступал за ужесточение санкций против России и давления на Иран.

Незадолго до смерти сенатор посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что Линдси Олин Грэм был старшим сенатором США от штата Южная Каролина с 2003 года. С 2019 года он также являлся председателем сенатского комитета по судебной системе. С января 2025 года занимал пост председателя бюджетного комитета сената США.