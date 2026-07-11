В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных медиа размещен еще один видеоролик о его встрече с жителями в селах Гузейхырман и Гюнейхырман Ходжавендского района.
«За последние 80 лет ни одно государство и ни один народ не одержали победы, подобной той, которую одержали Азербайджанское государство и народ, — и всего за 44 дня», — говорится в публикации.
Son 80 il ərzində Azərbaycan dövləti və xalqı qədər heç bir dövlət, heç bir xalq buna oxşar Qələbə qazanmamışdır, özü də cəmi 44 gün ərzində. pic.twitter.com/AJaboRJZkv
— İlham Əliyev (@azpresident) July 11, 2026