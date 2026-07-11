В Баку мать и дочь одновременно окончили университеты.

Как сообщает «Университеты Азербайджана», 44-летняя Айгюн Гасымова в 2022 году поступила в Азербайджанский государственный педагогический университет на специальность «Социально-психологическая служба в образовании», набрав 389 баллов.

В том же году ее дочь Нармин Гасымова поступила на юридический факультет Бакинского государственного университета, набрав 638,4 балла.

Айгюн Гасымова начала получать высшее образование в 40 лет и в этом году, в возрасте 44 лет, окончила университет с дипломом с отличием.