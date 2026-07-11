На горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку один человек тонет в море.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия была направлена водолазно-поисковая группа «Бакинский бульвар» Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате спасательной операции, проведённой водолазами, Ильгар Газанфар оглу Гаджиев (1961 г.р.) был спасён при участии сотрудника Службы охраны Управления Приморского бульвара.