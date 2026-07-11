Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что его сын Александр получил возможность развиваться в спорте благодаря переходу под флаг Азербайджана.

Его комментарий опубликован на странице Lotus Media в Instagram.

По словам Плющенко, сейчас Александр отправляется в Азербайджан на двухнедельные тренировочные сборы, где будет готовиться к новому спортивному сезону.

«У него великолепные шансы. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Давайте здраво скажем, все говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами. Если бы он был Иван Иваныч Иванов, то даже никто не обратил бы внимания», — сказал Плющенко.

Он подчеркнул, что для сына крайне важно получить возможность выступать на международной арене и набираться соревновательного опыта.

«Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать. Быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация. Ездить в Киров, в Пермь, в Екатеринбург, в Подмосковье — это здорово. Но это деградация наших спортсменов», — отметил фигурист.

При этом Плющенко выразил надежду, что ситуация с участием российских спортсменов в международных соревнованиях постепенно меняется, и в будущем они смогут вернуться на мировую арену.