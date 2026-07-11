Несмотря на то, что в Азербайджане зарегистрировано более 600 тысяч фермеров, объем экспорта сельхозпродукции остается значительно ниже, чем в странах с меньшим количеством хозяйств.

Об этом на последнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Вугар Байрамов.

По его словам, в Нидерландах насчитывается около 49,9 тысячи сельскохозяйственных и садоводческих хозяйств, однако в 2025 году экспорт аграрной продукции страны достиг 137,5 млрд евро, что является вторым показателем в мире по стоимости.

Депутат отметил, что с 2010 года количество ферм в Нидерландах сократилось примерно на треть, однако средний размер хозяйств значительно увеличился, а площадь обрабатываемых земель выросла.

В Азербайджане, по словам Байрамова, в Электронной сельскохозяйственной информационной системе (EKTIS) Министерства сельского хозяйства зарегистрировано более 600 тысяч фермеров, однако годовой объем аграрного экспорта составляет лишь около 1,5 млрд долларов.

Байрамов подчеркнул, что рассматриваемый законопроект предусматривает добровольную консолидацию сельскохозяйственных земель. По его словам, ожидается, что реализация этой инициативы позволит повысить эффективность производства и увеличить объемы государственной поддержки аграрного сектора.