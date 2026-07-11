В селе Агъязыбудуг Хачмазского района автомобиль с человеком упал в водоем.

Как сообщили в МЧС Азербайджана, информация о происшествии поступила на горячую линию «112». На место были направлены водолазы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах.

С помощью подъемного крана спасатели извлекли из воды автомобиль. В салоне находилось тело 68-летнего Рафика Керимова, 1957 года рождения. Тело было передано соответствующим службам.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.