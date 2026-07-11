Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением к нации после похорон своего отца, Али Хаменеи. Он пообещал отомстить за его гибель и всех погибших в ходе войны с США.

Полный текст обращения опубликовало агентство Fars.

«Мы клянемся отомстить за чистую кровь тебя и всех мучеников преступникам и опозоренным убийцам», — заявил Хаменеи, обращаясь к памяти своего отца и других жертв конфликта.

Новый верховный лидер также поблагодарил миллионы иранцев, пришедших проститься с Али Хаменеи.

По его словам, массовое участие в траурных церемониях продемонстрировало единство и стойкость иранского народа.

Моджтаба Хаменеи подчеркнул, что его отец всю жизнь посвятил идеалам Исламской революции и следовал пути имама Хусейна.

Он заверил, что продолжит этот курс.

«Мы клянемся следовать твоим заветам и неуклонно идти по пути, который ты нам указал», — говорится в обращении.