Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением к нации после похорон своего отца, Али Хаменеи. Он пообещал отомстить за его гибель и всех погибших в ходе войны с США.
Полный текст обращения опубликовало агентство Fars.
«Мы клянемся отомстить за чистую кровь тебя и всех мучеников преступникам и опозоренным убийцам», — заявил Хаменеи, обращаясь к памяти своего отца и других жертв конфликта.
Новый верховный лидер также поблагодарил миллионы иранцев, пришедших проститься с Али Хаменеи.
По его словам, массовое участие в траурных церемониях продемонстрировало единство и стойкость иранского народа.
Моджтаба Хаменеи подчеркнул, что его отец всю жизнь посвятил идеалам Исламской революции и следовал пути имама Хусейна.
Он заверил, что продолжит этот курс.
«Мы клянемся следовать твоим заветам и неуклонно идти по пути, который ты нам указал», — говорится в обращении.