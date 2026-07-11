В село Кичик Галадереси Шушинского района к концу 2026 года вернутся еще 11 семей (45 человек).

Об этом был проинформирован президент Ильхам Алиев в ходе ознакомления с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Кичик Галадереси.

Было сообщено, что в Кичик Галадереси насчитывается 66 частных домов. 19 из них непригодны для проживания, а 47 — частично пригодны. 26 из этих домов уже готовы к эксплуатации. А в следующем году будет готов 21 дом.

Также отммечено, что на начальном этапе в село вернулись 15 семей (51 человек).