Бакинская инициативная группа (БИГ) и Институт передовых международных исследований МИД Буркина-Фасо подписали Меморандум о взаимопонимании.

Директор БИГ Аббас Аббасов и генеральный директор Института передовых международных исследований Филипп Сандвиди подписали документ, направленный на развитие сотрудничества между сторонами — это очередной шаг в расширении международной деятельности БИГ, в том числе на африканском направлении.

Документ предусматривает развитие сотрудничества с ведущими исследовательскими институтами, аналитическими центрами и организациями гражданского общества африканских стран, а также укрепление связей между БИГ и странами Глобального Юга.

В рамках сотрудничества планируется подготовка совместных аналитических докладов и политических документов (policy papers) по вопросам последствий колониализма на Африканском континенте, неоколониального управления, эксплуатации природных ресурсов, экономической зависимости и репараций. Эти материалы будут представлены международной общественности.

Стороны также намерены расширять взаимодействие по данным направлениям в рамках международных организаций и выдвигать совместные инициативы. Кроме того, планируется проведение регулярных диалогов, исследовательских проектов и ежегодных международных конференций по темам деколонизации и неоколониализма.

Меморандум предусматривает участие экспертов БИГ в мероприятиях в африканских странах, а также реализацию программ обмена и обучения для молодых исследователей и других академических инициатив.