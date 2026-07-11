В селе Бизлан Исмаиллинского района произошел оползень, в результате которого двухэтажный жилой дом пришел в непригодное для проживания состояние.

Как сообщает Report, в результате стихийного бедствия часть дома, принадлежащего Хасиеву Муслиму Магеррам оглу, обрушилась. В здании проживали три семьи.

На месте происшествия сотрудники соответствующих структур провели первичные исследования.

В Исмаиллинской районной исполнительной власти сообщили, что в связи с происшествием, произошедшим 10 июля, районная комиссия по чрезвычайным ситуациям провела оперативное расследование, подготовила соответствующую информацию и представила ее в Кабинет министров.

Отмечается, что о происшествии были проинформированы Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство экологии и природных ресурсов. В ближайшие дни специальная комиссия осмотрит территорию, определит масштабы оползня и размер ущерба, после чего будет принято соответствующее решение.

В районной исполнительной власти заявили, что вопрос находится на контроле и продолжаются меры по устранению последствий.