В Грузии в Международном аэропорту Батуми задержан Эмин Алиев, обвиняемый в убийстве гражданки Азербайджана Фатимы Керимовой. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

Согласно информации, задержание обвиняемого было осуществлено в условиях тесной координации с правоохранительными органами Турции и Азербайджана, а также при непосредственном участии полицейского атташе Грузии в Турции.

Отметим, убийство произошло 25 июня. Фатима Керимова поехала в Грузию вместе со своим знакомым Кянаном Алиевым. По информации, Кянан Алиев порвал паспорт Фатимы Керимовой, помешав ей вернуться в Азербайджан. Не имея возможности вернуться в Азербайджан, Фатима Керимова попросила помощи у своего родственника Эмина Алиева. Эмин Алиев отправился в Грузию, где задушил Фатиму, после чего бежал в Турцию.

Органы внутренних дел Грузии объявили Э.Алиева в розыск.